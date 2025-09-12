Una pattuglia in più dedicata alla Bolognina

Non più poliziotti a piedi per la Bolognina: da qualche settimana, le pattuglie dedicate al quartiere sono tornate a spostarsi in macchina. Con servizi di controllo pomeridiani che si aggiungono a quelli già studiati ad hoc per la zona. Non sarebbero stati però problemi di organico, come aveva ipotizzato ieri il sindaco Matteo Lepore, ad aver imposto lo stop dei servizi appiedati nel quartiere, ma una decisione ponderata degli uffici di piazza Galilei.

Una scelta dettata dalla possibilità per gli agenti di coprire lo stesso percorso più volte in auto, in modo tale da avere un monitoraggio ancora maggiore delle strade e di chi le frequenta. Senza prescindere dal rapporto con i cittadini, visto che i poliziotti verificano anche quanto testimoniato dai residenti e dai comitati attraverso segnalazioni ed esposti, svolgendo quindi un ruolo di polizia di prossimità. Nella sostanza, si tratta di una pattuglia in più, che opera in orario pomeridiano e, a meno di situazioni di emergenza viene impiegata ogni giorno in Bolognina, aggiungendosi agli equipaggi misti composti da poliziotti, carabinieri e militari dell’esercito che già sono impegnati quotidianamente su più turni nella zona.

Dove da qualche settimana, proprio per rispondere alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, è tornata operativa anche la ‘stazione mobile’ dei carabinieri, per raccogliere tempestivamente le segnalazioni dei residenti, che grazie a questo servizio itinerante sul territorio riescono ad essere ancora più vicini ed efficaci. Un’esperienza già intrapresa dai militari della stazione Navile quando al comando del provinciale c’era il generale Pierluigi Solazzo e fortemente voluta di nuovo oggi dal generale Ettore Bramato. Una maggiore presenza delle forze dell’ordine è infatti la prima delle richieste avanzate dai cittadini, accolta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha annunciato, in un’intervista al Carlino, l’istituzione di un nuovo posto di polizia in Bolognina e altri arrivi di agenti entro la fine dell’anno.

"Abbiamo sempre sostenuto che il tema sicurezza abbia bisogno di opportune scelte politiche - le parole di Gianni Pollastri dell’Fsp polizia - e l’istituzione di nuovi presidi nonché appropriate dotazioni organiche sono imprescindibili per raggiungere obiettivi positivi. La situazione della sicurezza a Bologna, oltre a richiedere interventi strutturali, richiede sempre con più urgenza la messa a disposizione di nuove energie: le dichiarazioni del ministro vanno in questa direzione".

