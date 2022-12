Una pedalata per le vittime della Uno Bianca

Il ricordo delle vittime della banda della Uno Bianca si concretizza in opere per il territorio. A Luigi Pasqui e Paride Pedini, assassinati a Castel Maggiore il 27 dicembre 1990, sono state infatti intitolate due piste ciclopedonali. Commozione e raccoglimento, ieri mattina a Castel Maggiore, dove sono state onorate le due vittime della famigerata banda della Uno Bianca, Luigi Pasqui e Paride Pedini, alla presenza delle autorità cittadine, dei familiari delle vittime e di Rosanna Zecchi, presidente dell’associazione che li raccoglie, delle rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, del Reggimento Genio Ferrovieri, della Polizia Locale Reno Galliera, oltre a numerosi ciclisti del gruppo I Pedalalenta e della Consulta della Bicicletta.

L’omaggio alla memoria di Pasqui e Pedini si è tenuto nel 32° anniversario della scomparsa, sui luoghi in cui i due cittadini di Castel Maggiore furono assassinati: presso la stazione di servizio sulla Provinciale Galliera, dove Luigi Pasqui fu freddato al termine di una rapina, e in via dell’Artigiano a Trebbo di Reno, davanti all’abitazione di Pedini, sfortunato testimone del cambio di vettura da parte dei banditi. Ai due concittadini sono stati dedicati due tratti della Bicipolitana 13 a Trebbo di Reno e della Bicipolitana 6 lungo via Galliera tra Primo Maggio e il centro di Castel Maggiore. Quest’ultimo tratto nell’occasione è stato anche inaugurato, in quanto sono stati effettuati lavori per oltre 160mila euro di completamento del percorso a cura del Comune e della Città Metropolitana, con un contributo della Regione di oltre 76mila euro.

La prima cittadina di Castel Maggiore Belinda Gottardi ha sottolineato che "l’intitolazione delle piste ciclopedonali rilancia nel futuro quell’attività di memoria condivisa che è parte costituente dell’attività amministrativa della nostra città, fondamento di un’identità resa matura e consapevole anche da questo percorso di sofferenza che ha segnato la comunità locale, e al tempo stesso messaggio di speranza per un futuro sostenibile".

La banda della Uno Bianca ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva dei cittadini di Castel Maggiore: oltre a Pasqui e Pedini, si devono ricordare Umberto Erriu e Cataldo Stasi, giovani carabinieri in servizio presso la locale stazione, trucidati in un agguato teso la notte del 20 aprile 1988.

Zoe Pederzini