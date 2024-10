Una pergamena ricordo e una grande torta per festeggiare i cento anni di nonna Leda

Un traguardo straordinario celebrato con emozione alla Rsa ’Il Poggio’ di gestione Sereni Orizzonti, dove la signora Leda ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto di ospiti, personale e rappresentanti del Comune. L’assessore al Welfare Marina Malpensa (foto) ha partecipato alle celebrazioni, consegnando alla festeggiata un mazzo di fiori e una pergamena di auguri a nome del sindaco Marilena Pillati e dell’intera comunità di San Lazzaro. "A Leda Benfenati, nata il 23 ottobre 1924, in occasione del suo centenario, con infinita gioia per l’ambito traguardo, augura ogni bene e un sereno proseguimento della vita", legge l’assessore. "È sempre un’emozione celebrare questi momenti che rappresentano non solo un traguardo personale, ma anche un patrimonio di memoria e saggezza per tutta la nostra comunità", ha dichiarato la direttrice della struttura Rosalia Giannotta. La festa, organizzata dal personale della Rsa con la collaborazione dei familiari, ha visto la partecipazione degli altri ospiti della struttura Sereni Orizzonti, che hanno condiviso con la centenaria un momento di gioia. Non sono mancati la tradizionale torta di compleanno e un brindisi collettivo in onore della festeggiata. La signora Leda, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti i presenti ricordando alcuni momenti significativi della sua lunga vita, testimone di un secolo di storia italiana.