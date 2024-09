Una pianta di Saslà per ogni nuovo nato. E Slow food promuove l’antico vitigno

Non solo Pignoletto. Tra Reno e Samoggia alla fine dell’Ottocento, e ancora oggi, si coltiva una gustosa uva da tavola: lo Chasselas, qui ribattezzato col nome di ‘Saslà’: così si legge in tanti banchi contadini diffusi in particolare in Valsamoggia dove è iniziata la vendemmia (a scalare) di un’uva che per decenni e fino al dopoguerra si esportava in tutta Europa, ma il cui commercio è stato drasticamente ridotto per la concorrenza delle più appariscenti varietà del sud Italia e poi della Spagna. Ma da qualche anno la sua coltivazione è in costante ripresa, non solo perchè il suo territorio più vocato, quello di Castello di Serravalle, ha avviato la bellal tradizione di donare una pianta di vite ‘Saslà’ ad ogni nuovo bambino o bambina nata sul territorio, ma anche perchè il pubblico degli estimatori non si estingue, anzi si allarga.

Tanto che Slow Food l’ha recentemente inserita nella selezione dell’Arca del gusto, e il Comune in collaborazione con l’associazione Terre di Jacopino, a partire da domenica prossima dà il via alla Festa del Saslà che comprende passeggiate con degustazioni tra i vigneti, un convegno e tante iniziative diffuse negli agriturismi e nei ristoranti dove in menù compare prima di tutto nel suo ‘naturale’ abbinamento al ‘gnocco fritto’.