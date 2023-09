Una piazza da rendere più vivibile

Il nodo della viabilità è un tema antico per piazza Martiri, ma non è il solo. Per coerenza un Comune che mette oltre due terzi della città ai 30 all’ora per decreto, dovrebbe occuparsi anche di altri aspetti che attengono alla circolazione. Ma evidentemente non è sempre così se davvero la giungla di moto rombanti, monopattini selvaggi, ciclisti indisciplinati fanno perdere la pazienza agli abitanti della zona. Il problema però non è tutto qui. Leggete le parole della titolare di un negozio: "Non è per niente una zona tranquilla, ogni giorno assistiamo a episodi di spaccio, aggressioni, litigi o gente ubriaca e molesta". Dunque, un’area tutt’altro che serena dove oltre alla viabilità c’è un aspetto di sicurezza da migliorare. Da anni residenti e commercianti denunciano lo stato di degrado che comprende tutte le vie che si diramano da piazza dei Martiri: da via dei Mille a via Amendola, fino a via Marconi e via Don Minzoni. Non hanno mai ricevuto risposte convincenti e il clima, è rimasto più o meno lo stesso. Fratelli d’Italia una settimana fa ha lanciato una raccolta di firme per ottenere l’utilizzo di telecamere. Che da questa amministrazione non sarà mai concesso. La formula magica per uscire dall’impasse in un sol colpo non esiste, però i cittadini sarebbero già contenti nel vedere un miglioramento graduale della situazione, come hanno chiesto. Vale a dire: datevi una mossa.

