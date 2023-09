Una piazza per ricordare il sindaco Gualandi

Il Comune di Gaggio Montano ha ufficialmente intitolato la piazzetta di Marano a Bruno Gualandi, il sindaco gaggese scomparso il 21 settembre del 2010, a causa di un malattia incurabile. Ci sono figure all’interno delle piccole comunità che sono un punto di riferimento per tutti e che vivono le responsabilità che sono loro affidate non come un ruolo ma come un servizio alle persone. Il tutto senza cercare convenienze personali, ma solo con lo spirito di provare a rendere migliore il proprio territorio. Gualandi era così e alla notizia della sua morte l’allora deputato Pier Ferdinando Casini fermò i lavori dell’aula.

"Signor Presidente – si legge negli atti della Camera dei Deputati di quella triste giornata – intervengo per un fatto affettivo: quest’aula di solito è impegnata a commemorare le grandi personalità della Repubblica che sono venute a mancare. Vorrei rivolgere un pensiero a una persona che per molti parlamentari non rappresenta nulla, nel senso che non lo hanno conosciuto: è un sindaco importante della provincia di Bologna, Bruno Gualandi, che è mancato questa mattina dopo una lunga malattia, un sindaco di un comune di montagna, Gaggio Montano. Vorrei ricordare in lui non solo l’amministratore onesto, la persona per bene, il grande amico, ma soprattutto il simbolo di tanti amministratori di montagna che lavorano con tantissime difficoltà solo ed esclusivamente per la propria gente; un esempio di buona politica". Proprio per il servizio che ha svolto alla comunità, da quando l’amministrazione ha posto una stele che lo rappresenta a suo ricordo, tutti chiamavano già quella piazzetta Bruno Gualandi anche se l’iter per l’intitolazione doveva ancora concludersi.

"Abbiamo finalmente ricevuto il permesso dalla prefettura – ha spiegato il sindaco di Gaggio Montano Giuseppe Pucci – e a quel punto abbiamo ritenuto opportuno svolgere la cerimonia ufficiale giovedì scorso nel giorno del suo anniversario. Ringrazio i cittadini che hanno voluto condividere con noi questo momento". Eletto primo cittadino nel 2004, Gualandi venne riconfermato nel 2009, ma a non riuscì a portare a termine il suo mandato. La stele in arenaria dello sculture locale Mino Zanna venne posizionata nel 2015 in quell’area attrezzata che l’ex sindaco volle per i bambini e più in generale per la popolazione di Marano.

Massimo Selleri