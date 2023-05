Una piccola biblioteca sull’albero per i bambini delle scuole

I quattordici ragazzi disabili del Centro Modiano di Borgonuovo regalano libri a tutti i bambini e ragazzi della cittadina dell’inventore della radio, e lo fanno tramite un’iniziativa singolare e unica: il Biblio Albero.

"Abbiamo trasformato in biblioteca per il book crossing (circolazione e scambio di libri) il pezzo di tronco del grande cedro del libano che qualche anno fa fummo costretti ad abbattere nel giardino del centro Modiano", rivela Beatrice Benni della cooperativa Bologna Integrazione che fa capo all’associazione Anffas di Bologna e che gestisce il centro.

"Un’iniziativa – prosegue la direttrice Benni – che ha avuto subito un gran successo tra i bambini delle scuole di Sasso. Questa piccola biblioteca è sempre aperta nel nostro giardino. Vi si può accedere da via Albani o dalla Porrettana.

"All’interno del giardino – risponde Benni – c’è anche un ristorante per uccellini, una casetta per insetti impollinatori, una casetta dei folletti, e un percorso didattico con i nomi delle piante sotto ognuna di loro. Abbiamo voluto dare importanza al riutilizzo, allo scambio, all’ecologia e a tutte le azioni in comunione con la natura. Anni fa cominciammo a piantare tante piante che ora sono cresciute e diventate belle. Sono gli stessi ospiti del centro Modiano a raccontare ai tanti visitatori la storia del nostro giardino. Tutta la comunità di piante di questo giardino si presenta a grandi e piccini con il proprio nome e, insieme a loro, gli insettini, i folletti e gli uccellini vivono felici e si rispettano. Il nostro auspicio è che il giardino diventi un luogo, un posto dove stare con gioia e rispetto verso gli altri".

Nicodemo Mele