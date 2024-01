Una pietra d’inciampo per Enrica Calabresi

Il sindaco Fausto Tinti ha partecipato alla cerimonia che si è tenuta a Firenze per la posa della pietra d’inciampo dedicata a Enrica Calabresi (1891-1944), zoologa e docente universitaria di Entomologia agraria, vittima dell’Olocausto, che fu perseguitata ed arrestata in quanto ebrea, la cui famiglia risiede dagli anni ‘30 a Castel San Pietro. Alla cerimonia erano presenti anche la pronipote Maria Enrica Calabresi con sua figlia Elena e la dottoressa Tullia Finzi-Contini.

"Celebrare la memoria di Enrica Calabresi è fondamentale - ha affermato Fausto Tinti -, soprattutto in un momento come questo in cui ci ritroviamo nostro malgrado a dover denunciare nuovi rigurgiti di fascismo . Anche a Castel San Pietro abbiamo registrato episodi di intolleranza: è stata danneggiata la stele con la formella in terracotta che si trova nel giardino che l’Amministrazione comunale ha dedicato proprio a Enrica Calabresi. E’ la terza volta che accade. Questo dimostra che purtroppo c’è ancora tanto da fare per contrastare la cultura dell’odio, a partire dalle scuole, dove è necessario formare i giovani. Impariamo da lei, trasmettiamone la memoria perché è una figura che non va dimenticata".

"Per me era la zia Enrica che ricordo nei racconti che mi faceva mio nonno Francesco, suo amato nipote - ha aggiunto la giovane Elena -. Era una donna semplice e riservata, ma determinata nelle sue scelte . Sono frammenti di memorie che non dimenticherò mai e sono convinta che la memoria sia importante per creare un futuro migliore".