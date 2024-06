Una preghiera e un albero per Daria: "Sarai sempre nei nostri cuori"

La croce bianca in legno, le fotografie, i pensieri, i fiori ed una frase stampata in grande sul tessuto che ricorda a chi transita che "inizia tutto con un respiro". A distanza di un anno dal tragico schianto viene mantenuto perfettamente curato il memoriale appoggiato alla sponda laterale della Nuova Bazzanese, all’altezza della Ponte Ronca dove nella notte tra il 6 e il 7 giugno dello scorso anno ha trovato la morte Daria Teodora Rotaru, la diciannovenne residente a Valsamoggia, morta in un incidente stradale che coinvolse tre mezzi e che spezzò la giovane vita della ragazza che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici.

Una tragedia che non è dimenticata. Nè dalla famiglia, né dalla comunità cattolica di Bazzano dove la ragazza aveva svolto il ruolo di catechista, educatrice, oltre che di componente del coro parrocchiale. Oggi, infatti, su iniziativa di mamma Cristina, è in programma un incontro commemorativo della ragazza di famiglia romena, e perfettamente integrata nella vita della parrocchia di Santo Stefano.

"Al termine della messa delle 10 ci ritroveremo nel parco a fianco della chiesa per un momento di ricordo di Daria. Verrà piantato un albero in sua memoria, segno della vita che continua a fiorire in cielo, e presenza che continua a vegliare sui bambini e i ragazzi che ha aiutato a crescere, con il suo impegno di giovane catechista" dice mamma Cristina che coltiva il ricordo della figlia sempre sorridente come aveva ricordato Luca Grasselli, presidente del consiglio comunale di Valsamoggia, che alla cerimonia funebre disse che "non ho potuto fare a meno di riconoscere sulle foto dei giornali quel viso pulito e gioioso che avevo visto tante volte in chiesa nelle file del coro.

Non ci sono parole, non ora, che possano lenire un dolore così grande da non poterlo immaginare. Ci rimane solo di stringerci insieme, vicini alla famiglia, agli amici, a tutti coloro che con Daria - a scuola, al lavoro, in parrocchia, nello sport, nel divertimento - hanno condiviso pezzetti di vita". Ed è questo il programma di questa mattina, che prevede, in accordo con i parroci don Franco e don Tommaso anche un momento di preghiera e di condivisione di pensieri e sentimenti e un momento conviviale al termine.

Gabriele Mignardi