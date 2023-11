Una rapsodia per rendere omaggio ai Queen

Non solo un concerto, ma un vero e proprio show il ’Queen Rhapsody’ che torna stasera alle 21 al teatro Celebrazioni, dopo il grande successo di pubblico riscosso nel 2019. Musica, suggestioni visive e narrazione si alternano per raccontare il mito del leggendario gruppo rock britannico, capitanato da Freddie Mercury. Dagli esordi alle vette nelle classifiche con l’album ’A Night at the Opera’, e sino ai live più celebri come Live Aid e Wembley, lo spettacolo è scritto da Francesco Freyrie, e diretto dal regista teatrale e televisivo Daniele Sala. Accanto al frontman e cantante Sonny Ensabella si esibiranno sul palco musicisti del calibro di Audi Safa (chitarra), Luca Nicolasi (basso) e Paolo Valli (batteria). Ad arricchire lo spettacolo anche un contributo di Katia Ricciarelli.