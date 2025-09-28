Una rete di supporto per i nuovi genitori

Per crescere un bambino ci vuole un villaggio, o meglio una comunità. Con questo spirito nasce il progetto "Ritrovarsi… dopo la nascita" dedicato alle giovani famiglie e i loro neonati da 0 a 3 mesi, organizzato dai Consultori dell’Azienda Usl di Bologna Distretto Pianura Est. Un percorso in quattro incontri, a partire dal 3 ottobre, mirati a supportare i neo-genitori nella delicata e importante fase che inizia subito dopo la nascita di un bambino.

"I percorsi per la nascita sono dedicati di consueto alle mamme – spiega la dottoressa Stefania Guidomei (nella foto), Responsabile DATeR Assistenza Ostetrico-Ginecologica Azienda Usl di Bologna –. Certamente l’esperienza della gravidanza coinvolge la donna in molti aspetti, da quelli fisici a quelli psico-sociali. Ma non è tutto qui: la nascita di un bambino corrisponde alla nascita di una famiglia. Anche i papà e quindi la coppia hanno bisogno di supporto e sostegno. Nell’immaginare il progetto siamo partiti da fenomeni meno conosciuti ma con ricadute altrettanto significative: ad esempio la depressione post partum nei papà".

Il percorso è dedicato alle famiglie con piccoli residenti nel distretto Pianura Est. L’iscrizione al percorso è gratuita ma a numero chiuso e può essere fatta online attraverso un form. Durante gli appuntamenti le famiglie saranno supportate da diverse figure: oltre ai pediatri anche professionisti dell’ambito ostetricia, pedagogia e psicologia. "Intercettiamo un bisogno che sentiamo forte nelle famiglie che accompagniamo alla nascita. Hanno molti dubbi: in questo senso soprattutto i papà hanno minori occasioni di coinvolgimento in progetti a loro dedicati – continua Guidomei –. Ci poniamo come ponte: vogliamo ricostruire quel senso di appartenenza e di supporto che dovrebbe contraddistinguere ogni comunità". Ecco il calendario degli incontri: 3 ottobre ’Gioie e fatiche nel post parto’, 24 ottobre ’Aspettative e realtà, i primi mesi nella quotidianità a casa’, 7 novembre ’Essere famiglia e la rete di parenti e amici’, 21 novembre ’La cura, la crescita e la relazione con il bambino’.

Gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 al Centro Sociale La Magnolia di Budrio. "Partiamo da questo territorio e crediamo che l’esperienza debba essere ampliata e replicabile – continua la Guidomei –. Del resto le evidenze scientifiche ci dicono sempre di più che le famiglie dove entrambe le figure genitoriali sono coinvolte e impegnate nella crescita dei figli sono nuclei nel complesso più sereni".

Zoe Pederzini