Una ricetta per i giovani e la violenza

Purtroppo la violenza giovanile a tutti i livelli è diventata un'emergenza che sembra inarrestabile. Non si riesce a capire perchè i giovani d'oggi abbiano una carica di aggressività verso gli altri così forte. Ci son le baby gang, i gruppi di minorenni che mettono a disagio interi quartieri della città, studenti che devastano le scuole come è accaduto in alcuni licei e recentemente all'Istituto Pacinotti. Non si può andare avanti così. Una soluzione immediata è difficile da trovare, ma qualche freno bisogna metterlo. Valerio Berselli

Risponde Beppe Boni

I giovani e la violenza è il tema che ha fatto da filo conduttore di molti discorsi dei questori alla celebrazione del 173 esimo anniversario della Polizia di Stato che ha avuto luogo giovedi nei singoli capoluoghi di provincia. Se proprio da queste parti non ci sono in circolazione baby gang strutturate con capi e gregari, certamente esistono gruppi di adolescenti sempre più giovani e sempre più violenti con rischio di avvicinamento a gruppi estremisti. Lo ha spiegato con grande equilibrio il questore di Bologna, Antonio Sbordone, aggiungendo che serve una risposta su tutti i fronti a cominciare dall’educazione e dalla formazione. Educare però le frange di ragazzini più difficili e scalmanati significa anche insegnare loro che esiste una campo di legalità oltre il quale non è permesso andare. L’educazione sta anche nell’indicare che gli eccessi oltre la legge si pagano nonostante la giovane età, altrimenti si educa all’impunità. Tutto ciò ovviamente va fatto con equilibrio e con scelte commisurate all’età di chi decide di imboccare per scelta o per superficialità percorsi fuori dalla legge. Un concetto espresso anche dal questore di Modena, Donatella Dosi. E vale ovviamente anche per chi occupa una scuola e la devasta provocando danni. Se passa l’idea che non si rischia nulla allora è come concedere una patente di immunità.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it