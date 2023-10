Una risposta all’altezza dei bolognesi

Una macchia di sangue sul muro. Una macchia che, da piazza dei Martiri, si allarga su una città che si ritrova, troppo spesso, impaurita ed esasperata. Ormai l’elenco delle zone calde è sempre più lungo: Bolognina, piazza XX Settembre, Montagnola, zona universitaria, Barca, Pilastro. Zone in cui lo spaccio e il degrado rendono la vita difficile a residenti e commercianti anche perché talvolta sfociano in fatti di sangue come quello avvenuto, appunto, in piazza dei Martiri. Quell’accoltellamento sarebbe il frutto della guerra attualmente in corso fra i diversi gruppi criminali per accaparrarsi le piazze di spaccio.