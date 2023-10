Una risposta all’altezza dei bolognesi

di Gilberto

Dondi

Alcuni dei pusher ’sfrattati’ dalle forze dell’ordine dalla Bolognina si sarebbero infatti spostati in piazza dei Martiri andando a pestate i piedi

agli spacciatori già presenti

in quella zona. Con le conseguenze che abbiamo visto. Non è la prima volta che accade e non sarà l’ultima.

Lo sanno bene le forze dell’ordine. L’impegno

di polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza nella lotta alla micro e macro-criminalità è massimo. Lo dimostrano i numerosi arresti di spacciatori, troppo spesso però rimessi subito

in libertà grazie a leggi in taluni passaggi scritte male.

Il risultato è che le stesse

forze dell’ordine hanno l’impressione di combattere,

a volte, con le mani legate.

In questo senso, disegni

di legge come quello del deputato Andrea De Maria

per inasprire le pene per i pusher nei casi di lieve entità sono condivisibili e certi attacchi interni al Pd lasciano francamente perplessi.

Ieri il sindaco Matteo Lepore

è andato in piazza dei Martiri per rassicurare i cittadini.

Ha promesso più controlli notturni. Una stretta positiva

e necessaria. Ora si tratterà

di studiare le modalità

di intervento nel prossimo

tavolo per l’ordine pubblico

in Prefettura. Residenti e commercianti chiedono una cosa sola: sicurezza. Sono impauriti. E arrabbiati. A questi sentimenti bisogna dare una risposta forte e immediata. Con fatti concreti. Non ci possono essere zone franche. La città, ormai diventata una metà turistica apprezzata e ambita, dev’essere non solo sicura ma anche percepita come sicura all’esterno.

L’impegno di tutti deve andare in questa direzione, senza tentennamenti. Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nella sua ultima visita, ha garantito l’arrivo di nuovi agenti in città. Bologna pretende sicurezza. È suo diritto averla.