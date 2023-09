Una rivista di buone notizie

Nicoletta

Barberini Mengoli

È vent’anni che a Bologna esce una rivista intitolata ‘Lebuonenotizie’, realizzata dal direttore responsabile Giorgio Albèri e dal direttore editoriale Roberta Bolelli, essa ha l’intento di promuovere cultura, arte, attualità e costume. Che cosa ha di particolare questo mensile? Cerca solo di dare un taglio positivo e produttivo agli articoli di cui si occupa senza ovviamente essere superficiale, offrendo al lettore abbonato un’informazione, che non gli distrugge il morale, anzi, lo rivolge al positivo. Direi che questo è un punto vincente per la rivista, perché non toglie nulla alla grande informazione, dove la vita scorre secondo la propria realtà, ma offre una pausa positiva ai tanti problemi giornalieri che abbiamo. Legandoci alle buone notizie, i bolognesi stanno tornando dalle vacanze e la vita riprende. Si chiudono le vecchie mostre e si aprono le nuove. Per quanto riguarda le mostre in programma, oltre alla presentazione del dipinto ‘Giovinezza’ e di altre opere di Emma Bonazzi al Museo Ottocento, sempre curata dalla storica dell’arte Francesca Sinigaglia, si sa già che la stessa ne curerà un’altra. Infatti il 6 ottobre verrà inaugurata una mostra all’Istituto d’Arte di via Cartolerie sullo scultore Sergio Cremonini di cui sta uscendo un volume per la Certosa di Bologna. Il 20 settembre iniziano le conferenze in Ascom (Strada Maggiore 23) del ciclo ‘Era Bologna’, che comprende una serie di incontri culturali con esperti di prestigio come Marilena Pasquali che inaugurerà la serie. Fra poco chiuderà la mostra su Lucio Saffaro a palazzo Fava per lasciare il posto, il 27 ottobre, a quella antologica su Concetto Pozzati XXL, curata dalla figlia Maura Pozzati: la prima realizzata in una sede museale dopo la morte del padre. Infine il 23 e 24 settembre le sedi di Palazzo Pepoli e Fava, Santa Maria della Vita, San Colombano saranno aperte per le Giornate Europee del Patrimonio.