Una rivoluzione nata 15 anni fa

Fino a metà degli anni 2000 trovare un posto per dormire in viaggio significava solo una cosa: albergo (o, al massimo, un bed&breakfast oppure un ostello, per i più giovani e più sportivi). Poi nel 2007, a San Francisco, tre ragazzi si inventarono una start up da nome evocativo (Airbnb) e il modo della ricezione turistica non fu più lo stesso. Da allora chiunque, nel mondo, si affida al web per affittare interi appartamenti, ville, case indipendenti o anche solo una stanza a chi è in viaggio per vacanza o per lavoro. Un settore che in Italia conta 183mila strutture e che, come giro di affari, vale miliardi di euro ogni anno (5 sono quelli riferibili, nel nostro Paese, al solo Airbnb).