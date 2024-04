Una sala per Lina Serenari, partigiana e prima consigliera

La sala consiliare del Comune di Castel Maggiore intitolata alla partigiana Lina Serenari. Oggi alle 18 si terrà l’intitolazione della sala consiliare del municipio in piazza Amendola a Lina Serenari (1920 - 2012), antifascista, prima donna eletta in consiglio comunale, assessora dal 1947 al 1960, una vita di impegno con le donne per la pace, per il volontariato e per la memoria.

"Lina Serenari – ricorda in una nota l’amministrazione comunale - partecipò attivamente alla Resistenza a Castel Maggiore, nel battaglione Cirillo della quarta brigata Venturoli Garibaldi. Dopo la guerra, il suo impegno, come quello di tante altre donne, non si fermò: nelle elezioni amministrative della primavera del ’46, le prime a suffragio maschile e femminile, lei e la maestra Virginia Bernardi furono le prime donne a diventare consigliere comunale a Castel Maggiore. Lina, è stata quindi protagonista di una stagione di ricostruzione materiale e morale di Castel Maggiore, uscito dal periodo bellico gravemente martoriato".

"Lina Serenari – si legge ancora nella nota - visse in pieno quel periodo: nel novembre ’47 diventava assessore e mantenne tale incarico fino al 1960. L’impegno di Lina si svolse con ammirevole dedizione al bene comune: oltre che nell’Amministrazione comunale e nell’attività politica e sindacale, nelle lotte delle donne, nell’associazionismo degli invalidi civili con l’Anmic, e nell’Anpi. Va ricordato anche il contributo complessivo della famiglia Serenari alla lotta di Liberazione e alla causa della democrazia, con il fratello Renato caduto nella Resistenza e lo zio Marino che morì al confine". Nel 2003 Lina raccolse ricordi e testimonianze per rendere omaggio alle molte donne attive nella Resistenza, sia negli scioperi e nel movimento popolare, che nel supporto alle formazioni. La lotta per la pace e il ruolo sociale e politico delle donne rimasero una costante dell’impegno e della testimonianza di Lina. Nel 2007 le fu conferita, dal sindaco di allora Marco Monesi, l’onorificenza civica "Ape d’argento", quale riconoscimento anche simbolico di una vita di impegno, contro la guerra, per la pace, la libertà e la democrazia.

p. l. t.