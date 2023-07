Una sartoria ’solidale’ per donne disoccupate

Emporio solidale ma anche centro di formazione al lavoro artigianale e alla piccola imprenditoria. Il servizio che a Casalecchio si occupa di distribuzione di prodotti alle famiglie in difficoltà grazie ad un finanziamento da 25mila euro che la Fondazione Otb che fa capo al polo di moda internazionale dello stilista Franco Rosso (con marchi come marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Jil Sander CasaLab) ha destinato al finanziamento del progetto di social co-working dell’Emporio solidale Il Sole. Un programma che prevede la realizzazione, entro la fine dell’anno, di uno spazio di co-working sociale all’interno della Casa della solidarietà di via del Fanciullo nonché l’organizzazione di corsi di formazione e di auto-imprenditorialità per sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e per creare opportunità occupazionali.

Con un costo totale previsto di oltre 32mila euro si prevede la realizzazione materiale dello spazio di lavoro condiviso ma anche l’allestimento di una sartoria artigianale, un luogo inclusivo ed aperto in particolare alle donne del territorio, dove sperimentare e formarsi nell’ambito della sartoria. Poi corsi di formazione rivolti a giovani disoccupati e inoccupati, corsi di auto-imprenditorialità in collaborazione con le associazioni di categoria, per fornire competenze e strumenti per avviare una piccola attività artigianale o commerciale. Il tutto con azioni di supporto alla ricerca attiva di lavoro. Saranno inoltre messi a disposizione spazi per lo smart working destinati a chi non ha le condizioni per svolgere in casa il lavoro a distanza o il lavoro agile.

Una parte del progetto verrà sostenuto con risorse proprie dell’emporio mentre la gran parte (i 25mila euro) arriveranno grazie alla vincita del bando di Fondazione Otb intitolato ‘Brave Actions for a Better World’ dedicato allo sviluppo di empori solidali in Italia.

"Continuano ad aumentare le richieste di aiuto da parte di famiglie che nel nostro paese faticano ad arrivare a fine mese e a coprire i bisogni di base. Con l’aggravarsi della situazione politico-economica internazionale ci siamo dedicati al progetto degli Empori Solidali in modo sempre più concreto attraverso l’apertura di nuovi empori in particolare, è stato selezionato questo progetto perché focalizzato sul lavoro, unico vero mezzo grazie al quale una persona raggiunge l’indipendenza, economica e non solo" spiega la vice presidente di Fondazione Otb Arianna Alessi. Mentre Massimo Masetti, vicesindaco di Casalecchio aggiunge: "Il co-working CasaLab rappresenta un’importante occasione in particolare per i giovani del territorio. Un’opportunità di crescita professionale, di scambio di idee e di sviluppo di competenze con un’attenzione anche al sociale. Ed è nato dalla collaborazione tra soggetti del territorio unionale (Emporio il sole e Centro per le vittime)".

