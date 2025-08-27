Una scultura in memoria di Giancarlo Orbellanti

Una scultura per Giancarlo Orbellanti, fondatore del gruppo Comet. Nell’ abitazione della signora Viviana Brancaleoni, moglie dell’imprenditore, è stato scoperto un bassorilievo a lui dedicato. Fra i presenti alla cerimonia, i sindaci di Bologna e Castel di Casio, Matteo Lepore e Daniele Bertacci, Marco Gualandi, vicepresidente di Cna Bologna e Mauro Brunetti, ex sindaco di Camugnano e Castel di Casio. Orbellanti, nato a Camugnano ma assiduo frequentatore del territorio di Castel di Casio, aveva fondato la nota azienda di distribuzione di materiale elettrico nel ‘67, assieme al socio Sante Cervellati. Tragicamente scomparso nel 2007, l’imprenditore è ricordato ogni anno da amici, conoscenti e rappresentanti istituzionali. "Tutte le estati, in occasione della rievocazione medioevale – spiega Marco Gualandi – gli amici di Giancarlo si trovano assieme, ospiti della signora Viviana, per tenerne viva la memoria. Quest’anno ho proposto che venisse commissionata ad un maestro scalpellino del territorio la realizzazione della scultura che lo raffigura. Un gesto semplice ma concreto per ricordare un uomo generoso, molto legato all’Appennino". L’imprenditore era partito dal basso: dalla piccola rivendita di via Ranzani a Bologna, nel tempo ha costruito un impero commerciale attivo nella vendita all’ingrosso di materiale elettrico, e nel commercio al dettaglio di elettrodomestici ed elettronica di consumo. Comet oggi conta più di 120 punti vendita e oltre 2000 dipendenti. ."Non ho avuto il piacere di conoscere Orbellanti di persona – aggiunge il sindaco di Castel di Casio, Daniele Bertacci –, ma conosco Viviana e apprezzo il valore di ciò che questa famiglia fa per il nostro territorio. La loro generosità è visibile in molti punti di Castel di Casio. Un esempio su tutti: la piazzola di atterraggio per gli elicotteri, utilizzabile anche di notte".

Fabio Marchioni