Una scultura piramidale ai piedi dell’Etna ricorda il fine uomo di scienza

A Filopanti, il professore dell’infinito, oltre ad essere intitolata la nostra scuola, sono stati dedicati: una statua nell’omonima piazza a Budrio, un busto al Gianicolo a Roma, un grande viale a Bologna e anche un’app che fornisce l’orario di milleluoghi diversi. Abbiamo saputo che in prossimità del quindicesimo meridiano,quello dell’Etna, c’è una grande scultura piramidale dove viene ricordato Filopanti. Qualche giorno fa abbiamo incontrato on-line gli studenti della scuola media di Nicolosi, il paese dove passa il meridiano raccontandoci l’un l’altro le nostre città. Un elemento che ci ha colpito è stato il legame che hanno nei confronti dell’Etna, il quale è considerato quasi come una madre per tutta la popolazione, perché, con le sue colate, rilascia sostanze chimiche ottimali per la produzione agricola. Ci hanno parlato dei loro uliveti, vigneti e agrumi. Anche noi abbiamo parlato loro del nostro territorio, raccontando di Budrio e la storia del nostro più illustre concittadino: i portici, la campagna che ci circonda, le acque che Filopanti ha studiato, l’ocarina (lo strumento che ci ha resi celebri nel mondo), il teatro, i musei, le piazze, il cibo e infine la nostra scuola.