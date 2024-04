Una scuola dalle ceneri dell’ex Metalplast

Con la chiusura del parcheggio e l’inizio dei lavori di demolizione a Sasso Marconi hanno preso il via da due giorni le opere che porteranno all’abbattimento totale di una fabbrica storica, la Metalplast di via Ponte Albano. Un complesso abbandonato da una ventina di anni costruito a partire dal 1958 nella campagna alla periferia del capoluogo, ed oggi ormai circondato da abitazioni e altri capannoni. Al suo posto, con un investimento di oltre 11 milioni di euro (di cui quasi 9 finanziati dal Pnrr), sorgerà la nuova scuola media del capoluogo. L’edificio, inutilizzato da tanti anni ed oggetto in passato da diversi vandalismi, fu acquisito dal Comune nel contesto di accordi urbanistici, ed attendeva da tempo la realizzazione con la conclusione dei lavori fissati fra due anni, nella primavera del 2026. La storia dell’azienda, e la vicenda delle centinaia di lavoratori che in quasi mezzo secolo vi hanno prestato l’opera, è stata recentemente raccontata da Annamaria Benassi nella rivista ‘Al Sas’, partendo proprio dagli inizi, dal 1958, ed esattamente il primo agosto quando Oliviero Mazzoli depositò il marchio d’impresa Metalplast per l’attività di stampaggio di materie plastiche per conto terzi, ed inizialmente in gran parte per conto della Giordani, la famosa azienda di produzione di giochi e prodotti per l’infanzia con sede a Casalecchio. In pochi anni le componenti in plastica prodotte a Sasso venivano impiegate nel settore cicli e motocicli. La Metalplast conquistò mercati esteri, divenne fornitore della Fiat (memorabile la campagna pubblicitaria con la Fiat Uno, e la Fiat Duna con i relativi paraurti e bandoni in plastica nera fotografate in primo piano sullo sfondo del Mausoleo di Marconi a Pontecchio). Nel 1982 divenne una spa, e nel 1988 per ragioni personali il fondatore decise la vendita al gruppo Ivg di Padova. Poi le crisi, la perdita di competitività, fino alla chiusura del 2002.

"Oggi tutti noi, che abbiamo lavorato alla Metalplast, vorremmo vedere utilizzato e valorizzato quel terreno, anche in ricordo del lavoro e del benessere che ha portato a tanti abitanti", commenta Annamaria Benassi, soddisfatta del fatto che nello stesso spazio verrà realizzata la nuova scuola media, con auditorium, biblioteca e uffici, oltre a parcheggi e aree verdi.

Gabriele Mignardi