Una seconda vita per gli oggetti. All’Ancòra si abbattono i rifiuti

Aperto il centro del riuso comunale ‘Ancòra’: un luogo, in via Emilia, dove, grazie alla rigenerazione, gli oggetti hanno una seconda vita. Lo spazio, dietro Casa Bastelli che già ospita l’emporio solidale Amalio e il laboratorio And Circular, è gestito dalle cooperative sociali Piazza Grande e Martin Pescatore. Il nuovo centro del riuso è stato pensato come un luogo dove viene data una nuova vita agli oggetti per ridurre il peso dei rifiuti. Il centro sarà anche uno spazio di socialità e condivisione, dove partecipare a eventi e laboratori sui temi dell’economia circolare. Le cooperative operano attraverso inserimenti lavorativi, assumendo e coinvolgendo persone marginalizzate. I cittadini adesso possono conferire presso il centro lungo la via Emilia oggetti e mobilio in disuso ma ancora utilizzabili: una volta rimessi in buono stato, anche grazie al lavoro dei laboratori, gli oggetti vengono messi nuovamente in circolo, in un mercato di prossimità e a prezzo popolare. Nel centro del riuso sarà infatti possibile trovare rarità vintage e di design come anche mobilio a prezzi accessibili.

"Il centro del riuso - ha spiegato l’assessore Beatrice Grasselli -ha l’obiettivo di dare una seconda vita ad oggetti di varia natura, dai mobili alle biciclette, e di far mettere radici ad una cultura profondamente diversa rispetto a quella dell’usa e getta mediante iniziative pensate soprattutto per i più giovani che spaziano dalle esperienze di laboratorio agli eventi culturali. Il nuovo spazio, che è il secondo tassello del polo di economia circolare e solidale di San Lazzaro insieme a Casa Bastelli con il progetto sul riuso dell’abbigliamento e alla futura stazione ecologica, sarà anche il luogo che l’amministrazione utilizzerà per promuovere le politiche di riduzione del rifiuto e in particolare della plastica". Se non è possibile portare direttamente il bene, Piazza Grande fornisce un servizio di logistica per il ritiro.

z.p.