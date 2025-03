Una seduta extra large, a Rocca di Roffeno arriva la panchina gigante

Anche Rocca di Roffeno ha la sua Big Bench, la panchina gigante. Sono diventate un’attrazione turistica diffusa in Italia che si sta pian piano diffondendo anche in Europa. Dopo la panchina che si affaccia sulle sponde del lago di Castel dell’Alpi (foto a sinistra), è ora la volta della pittoresca località nei boschi di Castel d’Aiano. La panchina si inserisce nel famoso circuito che si trova sul sito bigbenchcommunityproject.org, nato nel 2009 da un’idea del designer Usa Chris Bangle, diffusasi nel mondo, al punto che a oggi sono 400 le panchine esistenti e 70 quelle in fase di realizzazione. In questo panorama, quella di Rocca di Roffeno è la 391. Tra le particolarità del progetto, il fatto che la costruzione deve avvenire grazie a fondi e manodopera volontaria: nessuna risorsa pubblica può essere usata. "Le panchine giganti sono un’attrazione per tante persone con effetti notevoli in termini di visibilità e sviluppo locale", spiega la sindaca di Castel d’Aiano, Rossella Chiari.