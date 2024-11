Una serata per la ricerca. Ospiti e solidarietà con la Fondazione Airc

L’Oratorio San Filippo Neri, messo a disposizione dalla Fondazione del Monte, ha ospitato, martedì, ‘Una Serata per la ricerca’ promossa dal comitato Emilia-Romagna di Fondazione Airc. Un appuntamento importante che ha registrato il sold-out grazie alla generosa partecipazione di istituzioni, aziende, partner e sostenitori della Fondazione. La serata guidata da Roberta Capua, ambassador Airc, ha avuto il duplice obiettivo di mettere la ricerca oncologica e la prevenzione al centro dell’attenzione e raccogliere nuove risorse da destinare a una borsa di studio annuale per giovani ricercatrici e ricercatori desiderosi di formarsi in un laboratorio di ricerca oncologica in Italia. Nel corso dell’evento sono intervenuti Andrea Segrè, presidente comitato Emilia-Romagna Fondazione Airc, il consigliere delegato Daniele Finocchiaro, e il responsabile della direzione territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm Adelmo Lelli. Ospiti speciali della cena il campione del Bologna e ambassador Airc Lorenzo De Silvestri e la moglie Carlotta Mazzitelli, ricercatrice impegnata in progetti di studio sul tumore al seno. A conclusione della cena il maestro Gino Fabbri ha svelato il dolce preparato appositamente per questa speciale occasione e il maestro Walter Zanetti ha presentato gli studenti del Conservatorio Giovan Battista Martini che hanno curato l’accompagnamento musicale.