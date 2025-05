Una settimana di cultura gentile: "Opportunità di crescita per tutti"

Cultura e libri, eventi e laboratori. A partire da oggi e fino al 18 maggio a Ozzano dell’Emilia prende il via la Settimana della Cultura e Festa del Libro. Il tema e filo conduttore dell’edizione di quest’anno è la gentilezza, valore che sarà esplorato in tutte le sue forme attraverso incontri, laboratori, presentazioni e spettacoli dedicati a tutte le fasce d’età. Ricco il calendario degli eventi, pensati per coinvolgere cittadini, scuole, associazioni, appassionati di letteratura e cultura che potranno condividere esperienze e riflessioni.

Tra le iniziative presentazioni di libri e incontri con gli autori, letture animate, laboratori creativi e artistici e proiezioni: una manifestazione organizzata dal Comune di Ozzano, Biblioteca, Istituto comprensivo, Museo della Città romana di Claterna e numerose associazioni. "Le iniziative in programma sono veramente tante – ha voluto sottolineare l’assessore alla Cultura del Comune di Ozzano, Matteo Di Oto –. Partiamo domenica (oggi, ndr) con il Ponte in Festa e la presentazione di un libro proseguendo con un evento al Museo della Città di Claterna". L’assessore Di Oto, poi, specifica: "Dal 12 (domani, ndr) al 16 maggio nella sede dell’Arci in Piazza Allende avremo Libreria in Piazza, bookshop a cura della libreria Atlantide e poi letture, la proiezione di un docufilm oltre ai classici film, flashmob, performance artistiche e tanto altro, senza dimenticare l’appuntamento di giovedì 15 maggio con la Festa del Libro e l’esposizione delle opere dei bambini e ragazzi dell’Ic lungo il vialetto ‘Passeggiata delle scuole’. Abbiamo creato un cartellone che cerca di accontentare bambini, adolescenti e adulti".

"Come amministrazione – conclude l’assessore – stiamo investendo molto nella cultura, affinché sia accessibile il più possibile, con manifestazioni rivolte a tutte le fasce di età. Invitiamo la cittadinanza a partecipare e a vivere questa settimana come un’opportunità di scambio culturale e crescita collettiva". Per maggiori informazioni e il programma completo degli eventi chi fosse interessato può visitare il sito del Comune di Ozzano.

z. p.