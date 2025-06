Una settimana di lavori in centro e cavalcavia chiuso per una notte

Ancora code e disagi in vista per la circolazione nel centro del capoluogo di Zola dove per domani è annunciato l’avvio di lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, con il flusso del traffico che sarà regolato per alcuni giorni a senso unico alternato con il presidio di movieri. Il tratto interessato è quello tra la rotatoria del Pilastrino, ovvero all’incrocio tra svia Garibaldi e Rigosa e fino al ponte sul torrente Lavino.

Un cantiere che si prevede possa prolungarsi fino a venerdì, e che chiude anche i cantieri precedenti di realizzazione dei nuovi marciapiedi che dal ponte sul fiume ora arrivano all’attraversamento sulla strada provinciale Valle del Lavino. Ed è sul tratto zolese di questa provinciale, quello di via Rigosa, che nelle ore notturne, dalle 21 di mercoledì prossimo alle 5 di giovedì 26 giugno, la viabilità sarà completamente interrotta nel tratto interessato dal cavalcavia sull’Autostrada del Sole A1. Questo in virtù del provvedimento emanato dalla Città metropolitana per consentire i lavori di ispezione del ponte che venne danneggiato nel febbraio 2022 e poi ricostruito dopo un periodo di chiusura. L’occupazione temporanea della sede stradale è necessaria per permettere la regolare e corretta esecuzione in sicurezza dei lavori di ispezione, limitare i pericoli per la circolazione e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.