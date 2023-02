Una sicurezza per il cuore Defibrillatore in parrocchia

Continua l’attività di tutela della città svolta da Campa con la sua Fondazione e il supporto di Emilbanca. Il progetto è nato da chi non ha più visto i propri bimbi tornare da scuola. Morti che si sarebbero potute evitare con un ’banale’ defibrillatore. Una tutela importante per tutte le età, in tutti i punti ricettivi, ma non sempre presente. Dopo aver avviato il progetto di dotazione in circa 50 scuole di Bologna e provincia, adesso è la volta della parrocchia Maria Regina Mundi di Bologna dove il giovane don Francesco Bonanno, insieme ai confratelli Missionari del Preziosissimo Sangue, coordina diversi servizi. È una parrocchia molto operosa, che concretizza la solidarietà in attività che rispondono a vari bisogni. Uno di questi è il servizio di doposcuola per trenta bambini che avrebbero difficoltà a essere seguiti a casa nelle ore pomeridiane per svolgere i compiti, prevedendo anche attività ricreative e il catechismo. Inoltre, la parrocchia ospita il servizio della Caritas. Al Consigliere di Campa Daniele Passini, affezionato parrocchiano, non è sfuggito l’impegno di don Francesco e la sua preoccupazione per la sicurezza per la copiosa affluenza di bambini e adulti per le attività di volontariato, oltre alla frequentazione delle funzioni liturgiche. Il presidente della Fondazione Campa, Franco Cavicchi ed Emilbanca hanno subito offerto un defibrillatore. Due volontari si sono resi disponibili per effettuare il corso di formazione che si è tenuto presso la Croce Rossa.