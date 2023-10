Una speranza per Timofi: "Farmaco sperimentale"

Una speranza per Timofi, bimbo di sette mesi, arriva da una terapia sperimentale. Il piccolo ucraino soffre di una malattia rara, che colpisce le cellule e toglie forza ai muscoli. E così per il bambino, che ha un’aspettativa di vita di appena un anno a causa di questa patologia, si è attivata la macchina della solidarietà per portarlo in città, dove sarà curato con una terapia sperimentale.

Timofi è stato accolto all’Irccs Sant’Orsola e preso in cura dai professionisti dell’Istituto di scienze neurologiche dell’Ausl. Il bambino soffre di una malattia di tipo mitocondriale, una patologia "rara ed ereditaria che riguarda il metabolismo energetico delle cellule e interessa soprattutto il sistema nervoso, il cuore, lo scheletro e i muscoli", spiega Caterina Garone, neuropsichiatra dell’età pediatrica dell’Irccs Isnb, Istituto di scienze neurologiche di Bologna. Finora sono state identificate oltre 500 forme diverse di questa patologia, che nel caso di Timofi colpisce soprattutto i muscoli e in forma molto severa. Il bambino respira con un ventilatore, viene alimentato con una stomia e non muove nessuna parte del corpo. Riesce solo ad aprire gli occhi. "Per la maggior parte delle malattie mitocondriali non c’è speranza di una cura – prosegue Garone – per quella di Timofi, invece, esiste una terapia sperimentale promettente che possiamo somministrare qui a Bologna". Per questo, con l’intermediazione dell’associazione Mitocon, la neuropsichiatra è stata contattata dai medici ucraini. Nella sua città il bambino non poteva essere curato, sottolinea Garone, sia a causa della guerra in corso sia perché il farmaco non poteva essere spedito in Ucraina, in quanto Paese extra-Ue.

A quel punto si è messa in gioco la macchina di solidarietà: quando Timofi parte per l’Italia con la mamma, l’associazione Mitocon-Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali si è attivata con un supporto nella presa in carico immediata, accelerando i tempi e coprendo quindi i costi dei primi giorni di ricovero al Sant’Orsola. Parallelamente il Servizio sanitario regionale si è messo a disposizione per fare in modo che Timofi resti ricoverato quanto necessario. L’unica strada per utilizzare il farmaco sperimentale è definita ’uso compassionevole’. Timofi è arrivato al Sant’Orsola ed è stato ricoverato prima nella Rianimazione Pediatrica diretta da Fabio Caramelli per la necessaria stabilizzazione clinica e poi nel reparto di Neuropsichiatria dell’età pediatrica diretta da Duccio Maria Cordelli, dove ha cominciato in queste ore a ricevere la terapia. Timofi dovrà rimanere ricoverato circa trenta giorni, poi resterà a Bologna per tre mesi per continuare la terapia.

Donatella Barbetta