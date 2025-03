Una squadra al femminile riapre lo storico hotel

L’aria è frizzante a Castel dell’Alpi, fuori e dentro la ‘Finestra sul lago’, albergo ristorante e bar rinati da quello che era lo storico ‘Belvedere’ , gestito per decenni da Melia Santi e i suoi due figli. Sono i ragazzi e le ragazze dell’Albero della vita, comunità di famiglie, coppie e single che a Camugnano hanno creato una società agricola e una fattoria didattica, ad aver ridato vitalità a un luogo simbolo di San Benedetto Val di Sambro, con i suoi tavolini che si specchiano sul lago a 700 metri sul livello del mare e hanno ispirato tanti scrittori. Il titolare ora non è una persona, ma circa 70, principalmente donne e ragazzi, alle prese con un’avventura nuova: chi è diventato barman, chi cuoco e chi oste, chi cameriere.

Il sindaco di San Benedetto, Alessandro Santoni, si è congratulato: "C’è tanto entusiasmo e un gran via-vai dopo la riapertura di un bar e ristorante storici. Sicuramente un’ulteriore spinta per Castel dell’Alpi e il suo lago, sempre più meta di turisti, ma anche un bel segnale che arriva dalle ragazze e dai ragazzi dell’Albero della vita, ai quali va il nostro più grande in bocca al lupo. Un pensiero anche a chi ha portato avanti per tanti decenni l’attività e avanti tutta". Non a caso l’inaugurazione della ‘Finestra sul lago’ sarà domani, l’8 marzo, giorno della Festa delle donne, dalle 17 alle 19, anche se il bar e ristorante sono aperti da fine gennaio e sono diventati già meta degli abitanti del luogo, ma anche di pellegrinaggi nel weekend dalle vicine Firenze e Bologna.

"Dopo il Covid si era creato un vuoto a livello sociale – racconta uno dei punti di riferimento dell’Albero della vita, Maria Domenica Cagnetta –. I ragazzi si chiudevano dietro ai loro schermi e si isolavano: era lo stesso per le neo mamme che facevano fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro. Il sindaco ci ha chiesto se eravamo interessati a rilevare il vecchio Belvedere. E ora eccoci qua".

"Ora il ristorante è gestito quasi completamente da donne", spiega un’altra delle responsabili, Serena Pasquini. Otto mesi di intenso lavoro e una ristrutturazione importante per ridare vita tutto ciò che dagli anni ‘70 non era più cambiato, migliaia di euro spesi, 70 persone che lavorano a rotazione tra bar, cucina, sala e le 11 camere dell’hotel. Tanti gli obiettivi in programma: un forno per celiaci, sfogline a fare la pasta, uno spazio per i bimbi e attività ludiche al piano terra, nell’ex discoteca, laboratori di trasformazione di prodotti locali, passeggiate a cavallo attorno al lago e gite in barca al suo interno.

Silvia Minelli