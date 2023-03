Una stanza per due donne: va in scena ’L’Attesa’ di Binosi

Michela Cescon, attrice e regista fondatrice della compagnia Teatro di Dioniso, torna alla regia affidando il testo dello scrittore Remo Binosi, L’Attesa, a due interpreti molto amate dal pubblico, Anna Foglietta e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sul palcoscenico. Lo spettacolo va in scena oggi alle 19 e domani alle 16 al Teatro Arena del Sole. Il testo (la nobildonna Cornelia e la serva Rosa rinchiuse nove mesi in una stanza per nascondere le loro gravidanze inaspettate) è quello della stesura originale del ’92, con una punteggiatura ossessiva e la dedica alla moglie Anna che era incinta. "Il testo di Binosi – spiega la regista – ha una grande forza drammatica e di coinvolgimento, a cui è difficile rimanere indifferenti e nonostante l’azione sia ambientata nel ‘700, i temi e i contenuti trattati sembrano parlare di noi, come se non fosse cambiato nulla: la differenza di classe, il doppio, l’amore, il piacere, la maternità, il peccato, la punizione, la seduzione. Tutto viene raccontato con continui cambi di registro narrativo, in equilibrio commedia e dramma. C’è freschezza e con un erotismo naturale nei confronti della vita e del mondo. Alle due attrici viene richiesta un’adesione fisica ai personaggi, e il loro stare in scena diventa sensuale. Mai come in questi tempi l’idea di chiudere due persone in una stanza diventa reale...".