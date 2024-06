Una statua per ’Fonso’, ciclista da leggenda

Vergato ricorda il "suo" Alfonso Calzolari, ciclista vincitore nel 1914 della sesta edizione del Giro d’Italia. Sabato scorso alla biblioteca comunale è andato in scena "Bestiale quel giro d’Italia", monologo di Maurizio Garuti interpretato da Valerio Bertuzzi e accompagnato dalla fisarmonica di Elio Pugliese. Dopo l’evento i partecipanti hanno raggiunto la vicina via Rimembranze per una doppia inaugurazione: la realizzazione di un nuovo tracciato pedonale e la scopertura di un’opera dedicata ad Alfonso Calzolari, interamente realizzata con parti originali di bicicletta dall’artista Gianluca Boschi.

Fra i presenti alla cerimonia il sindaco Giuseppe Argentieri, il vice sindaco Stefano Pozzi e il consigliere delegato allo sport Roberto Giusti. Calzolari era nato a Vergato il 30 aprile del 1887, fu ciclista professionista per la squadra Stucchi dal 1909 al 1926, sotto le cui insegne ha vinto il giro d’Italia del 1914. La sesta edizione della corsa, l’ultima prima della della Grande Guerra, fu teatro di bufere di neve, tempeste e incidenti clamorosi. Durante le otto tappe del giro non mancarono diversi sabotaggi ai danni dello stesso Calzolari, che riuscì comunque a infliggere il maggior distacco di sempre al secondo classificato: 1 ora e 55 minuti di vantaggio su Pierino Albini. Questa memorabile edizione fu contrassegnata dal minor numero di atleti arrivati al traguardo finale, solo 8 sugli 81 presenti ai nastri di partenza, alla velocità media di 23,4 chilometri orari, la più bassa della storia, e dagli interminabili 430 Chilometri della Lucca- Roma, la tappa più lunga di sempre.

Al suo rientro a Bologna "Fonso fascio di nervi" venne portato in trionfo in via Indipendenza e per qualche anno rimase nel mondo del ciclismo prima di dedicarsi interamente alla propria famiglia. Nel 1975 Calzolari fu nominato Cavaliere dell’Ordine della Repubblica per i suoi meriti sportivi e civili dal Presidente Giovanni Leone. Poco prima della scopertura del monumento, il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri, ha raccontato: "Questa bella scultura sarà ammirata da tutti coloro che percorreranno la ciclovia del Sole, il cui tracciato passerà, dal 2025, proprio per via delle Rimembranze. La ciclovia del Sole è parte di Eurovelo 7, un percorso che unisce Malta a Capo Nord. Questa installazione terrà viva la memoria di Alfonso Calzolari, indimenticabile atleta vergatese".

Fabio Marchioni