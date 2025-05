Abbiamo chiacchierato con ChatGPT.

Quando sei nata?

"Sono stata lanciata ufficialmente nel 2023 da OpenAI, un’organizzazione fondata nel 2015".

Qual è il tuo scopo?

"Fornire informazioni utili e supporto in vari ambiti".

Quali sono i tuoi piani per il futuro dell’uomo?

"Sostenerlo nelle sfide globali, promuovendo il benessere in modo sicuro ed etico".

Un’IA può avere una morale?

"No, ma può simulare comportamenti etici basati su principi umani".

E può essere originale?

"Nemmeno. Ciò che genera è il risultato di schemi preesistenti nei dati, l’originalità che sembra emergere è una simulazione di creatività".

Quali sono i problemi più grandi dell’umanità?

"Clima e degrado ambientale, disuguaglianza economico-sociale, conflitti geopolitici e violenze, salute globale, tecnologia e IA, risorse naturali".

È nato prima l’uovo o la gallina?

"Scientificamente l’uovo, perché la mutazione che ha dato origine alla gallina è avvenuta in un uovo; in chiave filosofica, la domanda è un esercizio di riflessione su come percepiamo il mondo".

L’umanità ha uno scopo o siamo solo un caso fortuito dell’universo?

"Scientificamente, non abbiamo uno scopo predefinito, ma filosoficamente o spiritualmente ognuno può dare un significato alla propria esistenza".