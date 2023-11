Una storia iniziata nel Novecento. Poi il recupero dell’ex Arcobaleno

L’avventura del nuovo Modernissimo è cominciata nel 2014, quando venne siglato un protocollo d’intesa che diede poi il via al progetto di rivalorizzazione dell’ex Cinema Arcobaleno, sottoscritto dal Comune di Bologna, dalla Fondazione Cineteca di Bologna e da Emmegi Cinema S.r.l., proprietaria dell’immobile. Ma già in questo incipit, si intende che la storia della sala bolognese ha avuto tanti capitoli dal 2015 ad oggi. Molti accadimenti si scoprono nel film Il Modernissimo di Bologna di Giuseppe Schillaci (proiezione domani alle 18), 45 minuti realizzati per la serie francese Cinémas mythiques, dedicata a sale storiche nel mondo.

Nel 1913 nel centro di Bologna iniziano i lavori – scavando e collocando quindi la sala sotto la superficie del manto stradale, a livello della città romana – di Palazzo Ronzani e del teatro e cinema Modernissimo che cambierà anche nome, inaugurando nel febbraio del 1915 con un duplice accesso da via Rizzoli e da Piazza Re Enzo. Nel 1955, infatti, l’ampliamento degli spazi permetterà di raddoppiare le sale: al Cinema Modernissimo sotterraneo, con accesso da piazza Re Enzo, si affiancherà il Cinema Centrale di via Rizzoli 3; solo uno dei due resterà attivo fino al 2007, con il nome di Cinema Arcobaleno. Il Cinema Centrale di via Rizzoli 3 diventa Cinema Royal e, dal 1975, si trasforma progressivamente in una sala di cinema erotico (fino alla chiusura definitiva nel 1990).

Nel suo film Schillaci crea la figura di un padre che si è visto portare via dalla moglie il figlio ancora in tenera età. Non avendo più potuto incontrarlo gli racconta la storia del cinema collocato nelle viscere del palazzo dove i tre abitavano. In quella sala lasciata poi in abbandono si producevano cultura ed intrattenimento ma vi poteva anche nascere un amore tra una maschera e uno spettatore infiltrato in quanto a conoscenza, vivendo nell’edificio sovrastante, di un accesso ignoto ai più. Viene così alla mente, in un gioco di specchi, l’incontro in un cinema tra il padre e la madre di Claude Lelouch così come da lui descritto in un cortometraggio.

b. c.