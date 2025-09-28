Una strada per ricordare il partigiano Checco

Una via per ‘Checco’, l’avvocato partigiano Francesco Berti Arnoaldi Veli. Il Comune di Monzuno nei giorni scorsi ha intitolato una strada ai piedi della torre di Montorio, da duecento anni di proprietà della famiglia Berti Arnoaldi Veli, all’indimenticato Francesco. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Bruno Pasquini, il vicesindaco Ermanno Pavesi, figli e nipoti del partigiano e altri esponenti della società civile locale.

"Durante gli eventi drammatici della sua giovinezza – spiega Pasquini –, Checco si è battuto per restituire all’Italia libertà e dignità. Dopo la guerra è stato protagonista della vita civile nella rinata democrazia. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di persone come lui". Francesco Berti Arnoaldi Veli, nome di battaglia ‘Checco’ era nato a Bologna il 19 maggio 1926, dov’è deceduto il 28 dicembre 2018. Residente a Gaggio Montano negli anni del conflitto, nel giugno 1944 si oppose alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale divenendo uno dei primi organizzatori della brigata Giustizia e Libertà Montagna, la stessa in cui militò il giornalista Enzo Biagi. Da partigiano, fu protagonista della liberazione di Gaggio nell’ottobre dello stesso anno, quando assunse la carica di segretario dell’amministrazione comunale di guerra e divenne membro del Cln locale fino alla definitiva liberazione del marzo 1945.

È stato per anni presidente dell’Istituto della Resistenza di Bologna e dirigente delle principali istituzioni di memoria partigiana, di cui fu instancabile animatore. Nel 1961 invitò a Bologna Primo Levi, per una lezione speciale che lo scrittore sopravvissuto ad Auschwitz tenne al teatro Comunale. "È difficile e pericoloso in questi casi dire che siamo contenti che lei sia venuto – scrisse Berti in una lettera allo stesso Levi –. Ma nulla vale più della parola di colui che ha sofferto ma non odia". Fu lui stesso scrittore e testimone di ciò che aveva vissuto in prima persona. Il 26 settembre scorso alle 20.30 nella chiesa di Ronchidoso a Gaggio Montano, durante la commemorazione dell’omonimo eccidio, l’attore Matteo Belli ha interpretato alcuni estratti del suo testo ‘In viaggio con un amico’, in cui raccontò la vicenda umana dell’antifascista bolognese Giuliano Benassi.

Fabio Marchioni