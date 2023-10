Una targa ai dirigenti scolastici

In occasione del consiglio comunale di Persiceto, che si è tenuto nei giorni scorsi, il sindaco Lorenzo Pellegatti ha reso omaggio ai due dirigenti scolastici da poco in pensione che hanno svolto per tanti anni il loro lavoro negli istituti di Persiceto: Mauro Borsarini e Maria Rita Guazzaloca. Il primo cittadino ha consegnato loro una targa di ringraziamento. "Durante l’ultima seduta consiliare – ha detto il sindaco Pellegatti – abbiamo deciso di dare un saluto ufficiale a due dirigenti scolastici che recentemente hanno cessato il loro servizio per pensionamento ma che per tanti anni hanno lavorato qui a San Giovanni in Persiceto. E hanno dimostrato professionalità, competenza, passione e dedizione per l’intera comunità".