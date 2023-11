Una targa per Bruno Corticelli, il partigiano col pallino dello sport

Con una targa commemorativa scoperta all’ingresso del centro sportivo di Crespellano il suo paese di origine ha reso omaggio a Bruno Corticelli: partigiano, vicecomandante della 63esima Brigata Bolero, poi dirigente e presidente dalla Uisp di Bologna dal 1971 al 1979, e anche amico e sodale del diacono don Mauro Fornasari. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Daniele Ruscigno, Federica Trenti e Forte Clò di Anpi-Crespellano, Claudio Bondioli vice presidente della Polisportiva Valsamoggia, la figlia Nadia Corticelli e Lucia Gazzotti dell’associazione Amici di don Mauro Fornasari. Nato a Crespellano nel 1921, quando aveva 22 anni nella sua abitazione tenne le prime riunioni della cellula clandestina comunista di Calderara di Reno. Catturato e incarcerato a San Giovanni in Persiceto, durante un bombardamento riuscì ad evadere e salvarsi. Dopo la Liberazione riprese servizio nelle Ferrovie dello Stato per poi lasciare uno stipendio sicuro, per dedicarsi alla politica come funzionario del Pci, come coordinatore del settore dell’associazionismo, che comprendeva anche il settore sportivo. Dal 1961 fu prima segretario, poi presidente dell’Uispi Bologna e dal 1973 dell’Arci-Uisp fino al 1979. "Fu amico intimo, estimatore e compagno di scuola di Mauro Fornasari. Fu lui a suggerirmi di ricordarne la figura eroica e di martire della libertà che portò alla riscoperta del suo sacrificio", ha commentato Forte Clò.

g.m.