Una targa per Graziella Fava. Vittima del terrorismo

Al civico 6 di via San Giorgio, ieri mattina, scoperta una targa dedicata alla memoria di Graziella Fava, presente il figlio Emilio. Il 13 marzo 1979, a 49 anni, morì dopo un attentato terroristico messo a segno dai ‘Gatti Selvaggi’, una sigla vicina all’estrema sinistra, nella sede del sindacato dei giornalisti, che si trovava nell’edificio. La donna lavorava come collaboratrice domestica: venne appiccato un incendio, riuscì a salvare l’anziana che accudiva a scapito della sua vita. La targa per volontà dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e dell’Aser.