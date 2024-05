Una targa per i Portici a Bologna: festa tra arte e canto

Bologna, 11 maggio 2024 – Bologna e i suoi Portici patrimonio Unesco, da sabato 18 maggio, inizieranno a essere celebrati con la prima targa che ricorda la motivazione per cui sono stati scelti. Lo svelamento del riconoscimento, posizionato sul muro del portico di piazza Maggiore, accanto all’Urp – ce ne saranno quaranta – avverrà alla presenza di Jyoti Hosagrahar (foto), vicedirettrice del Centro del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, e racconterà ai bolognesi e ai turisti come la serie dei Portici sia stata iscritta nel 2021 nella Lista del Patrimonio Mondiale, poiché "rappresenta in maniera esemplare una tipologia architettonica di antica origine e ampia diffusione, mai abbandonata fino ad oggi, ma in continua evoluzione attraversando precisi periodi storici di trasformazione della città".

Ci sarà anche un qr-code da inquadrare, per arrivare direttamente nel sito dedicato dove trovare tutta la storia del conferimento, il nome dei portici, i percorsi suggeriti, le mappe tematiche. La cerimonia sarà arricchita dall’esibizione del coro dei bambini e delle bambine della Bernstein School of Music Theatre che eseguirà l’Inno dei Portici, e dal monologo di Marinella Manicardi, testo originale composto dall’attrice per l’occasione. Alta digitalizzazione nella divulgazione, insomma, ma anche nella cura dei portici: è infatti già operativa una applicazione ad uso dell’amministrazione, che permette di mappare gli interventi di lotta al vandalismo grafico. Ma nei giorni 17 e 18 maggio ha anche inizio il convegno ’Heritage Meets The Future’ con le più importanti città europee del circuito virtuoso, con una prima giornata al Modernissimo e una seconda in Salaborsa.

Ma sarà anche una due giorni di anteprima per il Bologna Portici Festival che andrà poi in scena dal 4 al 9 giugno, abbracciando quattro distretti, dal centro alla prima periferia. Nell’agenda del 17 maggio, alle 17 in piazzetta Roberto Raviola ’Da che pulpito?’, con l’installazione di Flavio Favelli che diventa ideale ispirazione per gli interventi di Luca Alessandrini, Francesca Cavallari, Guglielmo Pagnozzi, monsignor Giovanni Silvagni. A Palazzo Poggi alle 20.30 scenografica proiezione ’Il teatro di Natura di Ulisse Aldrovandi’. Nel cartellone il 18 alle 15 ’Una passeggiata Morandiana’ che da Casa Morandi arriverà fino a Grizzana, paese natale del grande artista bolognese, e il testo teatrale dedicato al sodalizio tra Morandi e Giuseppe Raimondi, in programma nella stessa Casa Morandi di via Fondazza. Prenotazione sul sito di Bologna Welcome.