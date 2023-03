Una targa per ricordare la professoressa Mara Neri all’Istituto comprensivo

Si è tenuta martedì una cerimonia commemorativa per ricordare la professoressa Mara Neri, insegnante e poi preside dell’Istituto comprensivo di Molinella fino all’anno 2012. E’ stata una professionista stimata, impegnata in politica e nel sociale, ma soprattutto è stata per molti dei presenti un’amica e, a un anno dalla sua scomparsa, la comunità scolastica e l’amministrazione comunale hanno sentito il bisogno di ricordarla per le sue doti umane e professionali e lasciare di lei un ricordo tangibile. Nel corso dell’evento è stata scoperta una targa in memoria della professoressa Neri.

Sono intervenuti, oltre alla dirigente scolastica Maria Masini, il sindaco di Molinella Dario Mantovani, l’assessora Letizia Fattori, l’ex dirigente e ora vice sindaco di Bentivoglio Flaviana Bagnoli, la professoressa Otella Bassi, la dirigente scolastica Elena Accorsi, il marito e il figlio della professoressa Mara Neri, Gianpietro Bonora e Massimo Bonora.