Una terra per cineasti: a lezione da Farinelli

Attenzione e apertura sono le due parole chiave della lezione magistrale che Gian Luca Farinelli, direttore della nostra Cineteca, terrà questa mattina alle 11 all’Arena del Sole. L’attenzione è per il passato, l’apertura è per il futuro e insieme questi due atteggiamenti culturali, fondano la ricchezza della nostra regione, che è presente proprio nel titolo della lezione ’Emilia-Romagna terra di cinema. Una vocazione che si nutre di attenzione al passato e apertura al futuro’. Un’occasione preziosa per ascoltare Farinelli ‘live e in solo’, si potrebbe dire, rubando il lessico al mondo musicale, visto che solitamente il direttore è sempre sulle scene, ma impegnato a dialogare e a scrutare l’infinito mondo cinefilo, ospitato al Modernissimo. In questa occasione dialogherà con la conduttrice televisiva Paola Saluzzi e con gli studenti di 5 istituti superiori di secondo grado di Bologna e illustrerà il contesto culturale, geografico e sociale che ha fatto dell’Emilia-Romagna una regione a naturale vocazione cinematografica.

In questo ambiente ispirato nasce, nel 1963 a Bologna, la Commissione Cinema (da cui successivamente ha preso le mosse la Cineteca del Comune di Bologna oggi Fondazione), luogo di conservazione archivistica e di restauro, di promozione e diffusione del cinema e dell’audiovisivo, di formazione, di ricerca, di produzione editoriale. L’ultima prova brillantemente superata dalla Cineteca è Il Cinema Modernissimo, la nuova sala nel cuore della città, un progetto culturale che ha recuperato uno spazio cittadino unico e prezioso. Il Modernissimo propone una programmazione di classici, restauri, film contemporanei, incontri con artisti, autori protagonisti della scena cinematografica. Perché alcuni dei maggiori cineasti italiani sono emiliano-romagnoli? E perché molti dei momenti più innovativi della storia del cinema italiano sono avvenuti nella nostra regione? Ecco alcune delle domande che danno il ’la’ a questa esposizione nell’ambito di ’Storie di Arte e Ingegno’, un’iniziativa di formazione e welfare culturale ideata da Vittoria Cappelli. b. c.