Una torta con 100 candeline per festeggiare nonna Marina

Speciale compleanno per Marina Bortolotti che ha raggiunto i 100 anni d’età, un bel traguardo festeggiato con i suoi familiari e l’assessore Giuliano Giordani che le ha donato un mazzo di fiori e un biglietto augurale da parte del sindaco Fausto Tinti.

"La mia mamma era la prima figlia femmina – racconta la figlia Giancarla -. Il fratello maggiore era Luigi, indimenticato storico locale e amante dell’arte bolognese è stato consigliere comunale dopo la guerra. A soli 10 anni Marina perse i genitori, morti per improvvise malattie, e da sola ha accudito la famiglia, anche con l’aiuto dei frati che portavano sussidi. Il padre Giuseppe, dopo essere stato in Germania in gioventù per imparare, tornò in Italia e fondò una piccola impresa che faceva tubi di cemento di varie dimensioni. Poi l’impresa si allargò e faceva anche case e costruzioni, tra le quali anche il campanile della chiesa di Frassineto che lei ha sempre ricordato e che fu bombardato prima che fossero montate le campane. L’impresa aveva rifatto anche le mattonelle del portone della chiesa arcipretale di Castello. Marina sposò Edmondo Salieri (figlio di Natale, indimenticato artista in ferro battuto). Scongiurando una decisione già pensata di emigrare, decisero insieme (ma era lei che guidava), di provare a proseguire l’attività della Pasticceria Gardini delle anziane zie, che lavorano con un forno a legna in via S. Martino con la produzione dei famosi savoiardi. Fecero dei debiti per comprare un forno a gasolio e trasferirsi in via dei Mille (di fianco alla bottega di Natale). E qui si sviluppò la sua vta con la nascita dei tre figli Marco, Aldo e Giancarla. Adesso la vecchiaia e gli acciacchi non le impediscono di vivere sempre in casa, pur invalida, ma contenta e sorridente".