Una torta con 102 candeline per Agnese: "Qui c’è ancora tanta gente a cui voglio bene"

Festa allargata a tutta Villa Maria Vittoria l’altro giorno alla Badia di Monte San Pietro per il compleanno di Agnese Venturi, arrivata in buona salute al traguardo dei 102 anni di età. Nativa di Monte San Pietro, sorridente e gioviale, Agnese ha ricordato le sue origini in questo territorio "dove c’è tanta gente a cui voglio ancora bene e finché campo ne avrò, e anche dopo. E ho già detto tutto", ha chiarito prima di spegnere le 102 candeline sulla torta e ricevere con piacere il diploma augurale firmato dalla sindaca Monica Cinti. La figlia Gabriella, 83 anni, ha ricordato come la mamma fino a quando ha potuto ha esercitato la professione di sarta da uomo. "Sono state tante le persone che in vista del matrimonio si facevano fare il vestito su misura dalla mamma. Una volta gli sposi si facevano in casa i vestiti, compravano la stoffa e chiamavano Agnese per fare i dettagli più importanti, come le asole". Tempra forte quella dell’ultracentenaria che per necessità andò anche a fare la mondina in risaia, e al termine della stagione ritornava a casa con un grande sacco di riso sulle spalle. "Andavo ‘a fare su’ l’uva per la vendemmia e poi anche ad aiutare i contadini nella mietitura. In campagna si faceva così. Ci si aiutava, e io posso dire di avere aiutato tanto".