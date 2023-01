"Una trasfusione tempestiva poteva salvare mia moglie"

"Mancanza di trasfusione nei tempi dovuti. Credo che se, con i dati acquisiti dal prelievo del sangue fatto quella mattina (Emoglobina 8, Piastrine 22mila), si fosse intervenuti subito, il 4 gennaio scorso probabilmente mia moglie, Rossetti Cisella, sarebbe ancora con noi". È quanto ha scritto nero su bianco qualche giorno fa Roberto Mignani, ex vice sindaco di Casalecchio, sul modulo per le segnalazioni dei cittadini consegnato all’Ospedale Maggiore, con cui espone il caso di sua moglie Cisella (da tutti conosciuta con il nome di Gisella) Rossetti, deceduta a 81 anni nella serata del 4 gennaio scorso a causa delle complicazioni di una patologia degenerativa del sangue. "Alle 13 di quel giorno – racconta Mignani nel modulo – l’Ospedale Maggiore mi contatta fissandomi per l’11 gennaio 2023 l’appuntamento per la trasfusione di mia moglie. Alle 20.30 decedeva al pronto soccorso".

Cosa era successo? "Visti i risultati delle analisi del sangue dal fascicolo sanitario – risponde l’ex vice sindaco – il nostro medico di base aveva chiesto il ricovero urgente di Gisella. Mentre mi recavo al Pronto soccorso del Maggiore, mi chiama una dottoressa e mi avverte della gravissima situazione. Sto salendo le scale dell’ospedale e, sempre la stessa dottoressa, mi annuncia del decesso di mia moglie". Il funerale di Gisella Rossetti si è tenuto il 7 gennaio nella chiesa di San Giovanni Battista a Casalecchio. La sua corsa contro il tempo era iniziata un mese prima. "Alle 19 del 6 dicembre scorso – ricorda Mignani – decido di far ricoverare Gisella al Dipartimento di Malattie Digestive ed Epatiche dell’Ospedale Sant’Orsola. Sola e senza l’assistenza di alcun familiare (ingresso interdetto dal personale sanitario), al Pronto soccorso vi rimane per 15 ore. Viene ricoverata in reparto solo alle 12,15 del 7 dicembre. Io (o altri familiari) posso visitarla solo dalle 12,15 alle 13. Dimessa il 10 dicembre con la prescrizione di una trasfusione al Maggiore, ho dovuto gestire in prima persona tutti questi passaggi. È possibile che il Sant’Orsola e il Maggiore non comunichino tra di loro? Spero che la morte di Gisella sia la vita per tante persone che si troveranno nella sua stessa condizione". Informata dal Carlino, l’Azienda Usl di Bologna, tramite il suo Ufficio stampa, fa sapere che l’11 gennaio è iniziato il percorso di un audit "per un’approfondita ricostruzione degli eventi" che hanno interessato Gisella Rossetti.

Nicodemo Mele