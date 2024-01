Una vera Olimpia da Eurolega. Affondata la corazzata Barça

Ruggisce il leone Olimpia, vince il big-match con il Barcellona per 74-70 e prova a rimanere in corsa per la seconda fase. La sfida è durissima, ma Milano l’approccia alla grande con un primo tempo fantastico (+19), prima di gestire la ripresa seppur pericolosamente fino alla vittoria finale. E’ tornato definitivamente Shavon Shields che guida la squadra con 21 punti (5/8 da 2 e 5/7 ai liberi), mentre la novità McGruder gioca una partita corposa con 11 punti (ma con 4/12 al tiro) e 6 rimbalzi, utilizzato anche nella parte finale per le sue doti difensive. Ed è festa nella serata dedicata anche ai ricordi con la premiazione all’intervallo di Keith Langford, grande protagonista dieci anni fa della stagione che riportò lo scudetto a Milano dopo una lunga attesa.

L’inizio del match è subito corpo a corpo tra le due formazioni in parità al 5’ sul 10-10, poi il primo allungo è firmato Olimpia con i canestri di McGruder e Shields sul 17-12 un paio di minuti più tardi. Il parziale prosegue con il canestro di Hall che porta Milano per la prima volta avanti in doppia cifra sul 23-12 che chiude il primo periodo. L’Armani non si ferma, trova sotto canestro gli appoggi di Poythress e scappa via 36-22 al 16’. Poi si accende Napier con i primi 5 punti della sua partita per far volare via i biancorossi che firmano addirittura il +20sul 45-25 al 18’ con l’appoggio di Shields. Sulla sirena ancora Napier inventa per il 47-28, ma subito alla ripresa i catalani mostrano un altro piglio e riaccendono la gara con un break di 2-10 nei primi due minuti (49-38), poi il Barça diventa ancora più pericoloso quando Vesely schiaccia di prepotenza il 51-44 al 25’.

Milano torna a respirare con doppia tripla segnata da McGruder e Shields (57-46), ma alla fine del quarto i biancorossi hanno segnato solo 10 punti. Ancora la nuova ala americana e il pivot Poythress sono protagonisti a inizio ultimo periodo (64-51). Un 2+1 di Shields sembra chiudere la questione (67-53), ma il Barcellona ha ancora la forza di rientrare pericolosamente con la tripla di Parker (69-64 al 37’), anche se alla fine Shields salva l’Olimpia in lunetta. Il percorso europeo dell’Olimpia per sognare la rimonta per i play-in prosegue settimana prossima. Questa volta sarà davvero complicata con la trasferta di mercoledì contro il Panathinaikos e quella di venerdì sul campo dell’Efes Istanbul

MILANO-BARCELLONA 74-70 (23-12; 47-28; 57-49).