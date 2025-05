Una viaggio speciale tra dodici chiese e le opere di Mazzali

Il prossimo 25 maggio è in programma una apertura straordinaria di 12 chiese, organizzata dalla zona pastorale di Galliera, Poggio Renatico, San Pietro in Casale e dal Fai (Fondo per l’ambiente italiano). Queste chiese rappresentano da secoli la fede e la devozione religiosa delle comunità del territorio, che le hanno arricchite di opere d’arte spesso di grande pregio. L’apertura straordinaria sarà dalle 15 alle 18.30. I volontari del Fai Pieve di Cento faranno conoscere il patrimonio artistico delle chiese di santa Maria del Carmine di Galliera, sant’Andrea di Maccaretolo, santi Simone e Giuda di Rubizzano e santi Pietro e Paolo di San Pietro in Casale. In quest’ultima chiesa alle 18.30 un incontro con il celebre scultore Mauro Mazzali per scoprire il significato delle sue opere realizzate per la chiesa dei Santi Pietro e Paolo: un percorso tra arte sacra e sensibilità contemporanea. Il maestro Mazzali, già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, fonde la tradizione della scultura sacra con una sensibilità moderna.

Sabato 24 maggio, sempre dalle 15 alle 18.30, ci sarà un’apertura speciale del Fai della chiesa di Sant’Alberto, frazione di San Pietro in Casale, che presenta un affresco cinquecentesco della Madonna del Rosario, raro esempio di scuola ferrarese. "Un’iniziativa – afferma il sindaco di Galliera e presidente dell’Unione Reno Galliera, Stefano Zanni – di fondamentale importanza per tenere viva la storia e la memoria dei nostri territori e valorizzarne le bellezze, il patrimonio culturale e artistico".