Una vicenda lunga 26 anni. Il Comune paga 459mila euro per rimborsi all’ex Equitalia

"A questo mondo non v’è nulla di certo, tranne la morte e le tasse". La frase, attribuita a Benjamin Franklin, calza a pennello per la vicenda approdata ieri in Commissione Bilancio, presieduta da Matteo Di Benedetto. Una vicenda costosa, tra l’altro, visto che il Comune di Bologna dovrà sborsare – e ha già stanziato la somma con apposita delibera – ben 460mila euro.

L’assessora Roberta Li Calzi spiega che la questione affonda le radici addirittura nel 1999, quando c’era ancora Equitalia, poi diventata Agenzia delle entrate e riscossioni. "Dal 2012, infatti, è il Comune e riscuotere i crediti in autonomia", ricorda Li Calzi. "La legge 228 del 2012 prevede, di fatto, una mini-sanatoria per tutti i ruoli esecutivi formati fino al 31 dicembre 1999 - continua Miriam Pompilia Pepe, economa comunale –. Il dispositivo rinviava poi al Mef le modalità di comunicazione agli enti e quelle di rimborso. E qui viene il punto: ci sono da pagare le spese per le procedure esecutive che Equitalia aveva messo in atto per la riscossione dei crediti".

Un altro passaggio avviene nel giugno 2015, con un decreto che stabilisce le modalità del rimborso, pubblica l’elenco dei creditori, ma senza dare alcun riferimento sulle spese che il Comune deve a Equitalia. Con una misura successiva, viene definita la possibilità di dilazionare in 20 anni la somma, ma, "ancora – continua Pompilia Pepe – nessun riferimento al calcolo delle spese".

Si arriva al giugno 2025 – 26 anni dopo l’ultimo ruolo esecutivo oggetto della sanatoria –, e l’Agenzia delle entrate e riscossioni (subentrata nel 2017 a Equitalia) "invia una pec e richiede il pagamento di queste spese per 459.348 euro, a partire dalle nove rate scadute. Fatte tutte le verifiche, il credito era esigibile", osserva l’economa. L’importo è stato accantonato e poi prelevato tecnicamente con delibera di giunta. Il pagamento diventerà esecutivo.

Andrea Bonzi