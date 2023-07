Una vita da audace a 90 anni

Cito ancora una volta un saggio proverbio pellerossa: il tuo fisico invecchia quando vuole lui, il tuo spirito quando lo decidi tu. Il maratoneta Alessandro Bellière,90 anni a ottobre, sicuramente gode di una forma fisica e mentale di ottimo livello, ma soprattutto ha uno spirito da combattente che gli consente di sprigionare grande energia. È sempre stato un grande sportivo con una vita vissuta fra immersioni in mare, paracadutismo, atletica leggera. Non sappiamo cosa gli hanno consigliato i medici, ma sicuramente lo hanno visitato guidandolo a evitare, per quanto possibile, i rischi che comunque a 90 anni sono da mettere in conto. Se Alessandro il Grande se la sente fa bene a mettersi ancora una volta il gioco. Lo ha fatto per tutta la vita nello sport, non vorrete togliergli la soddisfazione di siglare un nuovo record a 90 anni? Per la cronaca questo signore diversamente giovane partirà oggi da Trieste e dopo 90 tappe, numero legato simbolicamente alla sua età, taglierà il traguardo ad Ancona il prossimo 27 ottobre. E non è la prima volta che scende in campo per maratone che toccano mezza Italia. A 82 anni percorse buona parte della dorsale appenninica, in passato ha percorso distanze simili anche in Australia. Il signor Alessandro deve aver stampato nella mente e nel cuore il seguente motto dannunziano: memento audere semper, ricorda di osare sempre.

