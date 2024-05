Una vita dedicata alla musica. Se n’è andato il maestro Tito Gotti

Una vita dedicata alla musica. Il maestro Tito Gotti, nato a Bologna il 6 luglio 1927, si è spento ieri mattina, a quasi 97 anni, dopo che da qualche tempo lo si vedeva sempre più di rado alle manifestazioni musicali in città. Difficile circoscriverne il profilo artistico. Come musicista aveva seguito una formazione completa, dal Conservatorio di Bologna alla Musikhochschule di Vienna, dove era stato allievo di Hans Swarowsky per la direzione d’orchestra al pari di Claudio Abbado e Zubin Metha. Come didatta ha istruito due generazioni di studenti, ricoprendo per 36 anni la cattedra di Musica Corale e Direzione di Coro nel nostro Conservatorio. Ha disseminato ovunque scritti mai banali sulla storia della musica, con particolari ricerche sulle vicende bolognesi ed emiliane del Sei e Settecento. Come direttore d’orchestra si è impegnato a riesumare con tenacia le partiture dagli altri trascurate. Ma è soprattutto il Tito Gotti ideatore e organizzatore di eventi singolari che passerà alla storia. Contenitore privilegiato di tante sperimentazioni musicali e spettacolari in genere furono le ’Feste musicali’, nate nel 1967 come ‘rubrica’ speciale del Teatro Comunale e alimentate fino al 2003 dalla sua vulcanica curiosità verso ogni ambito temporale, tematico e linguistico della creatività sonora, dalla più antica alla più attuale, dislocate in una vera colonizzazione degli spazi cittadini anche più riposti, valorizzati così nei loro aspetti meno ovvi.

S’inventò il concerto di musica barocca prima che divenisse una moda, recuperando le antiche tradizioni della Cappella di San Petronio. Portò in scena autori dimenticati del periodo classico e romantico, con uno sguardo già pienamente europeo. Ed è quasi scontato ricordare, come esito estremo, l’happening allestito nel 1978 insieme a John Cage, sonorizzando un convoglio ferroviario nel corso di tre escursioni notturne, con soste d’improvvisazione in stazioni intermedie animate da interventi vocali, gestuali e visivi dell’avanguardia contemporanea: un’iniziativa finita nelle storie della musica accademica, ma che tante critiche suscitò sul momento. "Lavorare accanto a lui – ricorda Giorgio Forni, che lo affiancò come presidente dell’Associazione ’Feste Musicali’ – è stata l’esperienza più folle e più gratificante della mia vita: Tito era l’uomo più geniale e più confusionario della terra, con le decisioni sempre rimandate all’ultimo minuto, ma con una creatività debordante e un divertimento continuo alla ricerca di luoghi e temi, di autori e composizioni, che mi hanno fatto davvero crescere culturalmente". Anche il sindaco Matteo Lepore ha voluto ricordarne la grandissima personalità culturale, per la quale l’amministrazione gli conferì nel 2006 il riconoscimento del Nettuno d’oro.

Marco Beghelli