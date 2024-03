Una vita per l’arte: addio ad Antonio Saliola

Lutto nel mondo dell’arte. Antonio Saliola, uno degli ultimi pittori bolognesi, si è spento domenica a villa Bellombra all’età di 84 anni. Artista romantico, innamorato di Monet, ha dedicato la vita alla pittura. Una vita fatta di immagini, fra giardini e atmosfere cittadine – del resto abitava e aveva lo studio in via Garofano, vicino alla chiesa di San Domenico –, di emozioni e colori del suo rifugio preferito, la casa di Petrella Guidi nel Montefelto, il suo ’Borgo del sole e della luna’. Una pittura appartata e intima che sfumava nella poesia, quella stessa che lo aveva accomunato al grande Tonino Guerra, amico di lunghe estate dalla vicina Pennabilli.

E se parliamo di amicizie, importante è stata quella con il regista Pupi Avati, anche perché Saliola amava il cinema e collaborò sovente con scrittori e registi. Il suo studio bolognese rappresentava un punto di riferimento, di incontri culturali, di memorie, di storie; qui aveva raccolto una quantità di oggetti e ricordi cui attingeva per dipingere, come isolato dal mondo che lo circondava. "In casa ho tutto quello che mi occorre– diceva–: colori per dipingere , i libri e molte cassette di film francesi".

Laureato in Giurisprudenza dopo studi classici, fu funzionario all’Accademia di Belle Arti a Bologna, dal 1967 al 1974 aprì e diresse la Galleria del Tempo. Poi si dedicherà totalmente alla sua vera vocazione: dipingere. In seguito girerà il mondo, portando la sua arte nelle grandi metropoli: Parigi, Bruxelles, Londra, Buenos Aires, Hong Kong, New York. Proprio nella Grande Mela, in mostre come quella del 2005 In the real of paradise alla Wally Findlay Galleries, il pubblico verrà conquistato dal suo mondo denso di fantasia, di irrealtà fanciullesca, uno dei suoi temi preferiti. Dipingeva quindi, come poetava Pascoli, la proiezione del fanciullino che è in noi. Forte di questo sentire, poneva sulla tela, giardini, immagini del suo ’quasi- orto’ – giardino suddiviso in sette sezioni chiamate stanze, fra fiori, cipressi, alberi da frutto, scale e muretti.

Bellissime anche le tavole che appartengono al mondo delle favole esposte nel 2011 alla Permanente di Milano, nonché l’esposizione nel 2016 al Vittoriale, dove il pubblico potè apprezzare i dipinti in cui la luna e i giardini colloquiavano tra loro in un’atmosfera magica. Nei quadri di Saliola erano sempre presenti l’acqua, la terra e l’aria, mai il quarto elemento, il fuoco. E poi gli interni trasognati e vecchie, misteriose, biblioteche. Molti sono stati i suoi estimatori, da Marescalchi dell’omonima Galleria a tanti privati come Pietro Barilla. L’ultimo saluto i suoi parenti e amici glielo potranno dare domani alle 10 nella chiesa di San Domenico.