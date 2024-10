Una vita salvata dal pane

Un ragazzo in fuga dal Pakistan e un estenuante cammino di seicento giorni, attraversando l’Iran, la Turchia, i Balcani. Poi finalmente l’arrivo in Italia, nel forno di Piero a Bologna, dove può ricominciare una nuova vita: ’Nel nome del pane’ (ed. Minerva) è il nuovo libro di Andrea Accorsi, una storia vera e toccante, che sarà presentato domani sera alle 20,45 al bar Spiaggia a Borgo Panigale.

Accorsi, che valore ha il pane nel romanzo?

"Il pane diventa il collegamento di tutta la vita di Syed: è il ricordo dei profumi di casa, ma rappresenta anche l’approdo finale del viaggio incredibile di questo ragazzo, che a Bologna inizia a lavorare come fornaio. È una sorta di ’lievitazione’ del protagonista, così come lievita il pane".

Anche la religione è un tema centrale.

"Syed parte come musulmano molto fedele, e questo gli sarà di supporto durante il suo cammino. Sulla strada però arriva a vedere la religione come bene universale più che come dogma. Ad oggi è indubbiamente legato alla fede islamica, ma ha una visione molto aperta".

La sua storia dunque è vera?

"Assolutamente, e a raccontarmela è stato proprio Piero, il suo datore di lavoro e mio amico. Alcune parti della romanzate, ma il viaggio e i protagonisti sono reali. Oggi viviamo in una società multietnica e ci potremmo trovare accanto a persone che hanno avuto una vita molto complessa, di cui noi non sappiamo nulla. D’altra parte, questa è una grande storia d’amore nei confronti della vita".

Alice Pavarotti